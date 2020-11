Da Foral Valenza: intitolata a Valeria Boris l’aula destinata al disegno del gioiello

Nei giorni scorsi il presidente della sezione orafa di Confindustria, Francesco Barberis, ha visitato la sede dell’agenzia formativa “Vincenzo Melchiorre” del For.Al di Valenza, accolto dal direttore generale Veronica Porro e dal personale della sede. Barberis si è soffermato in modo particolare dinanzi ad uno dei laboratori di disegno intitolato a Valeria Boris, Luigi Stanchi ed Enrico Viola dal momento che proprio Valeria Boris era sua nonna, avendo sposato Carlo Barberis, col quale collaborava in azienda come disegnatrice. “Dal raro gusto e ricca d’inventiva ha disegnato gioielli di alta qualità e fantasia” è la motivazione dell’intitolazione di questo laboratorio.

“Aver dedicato nel 2004 un’aula destinata al disegno del gioiello a Valeria Boris – commenta Veronica Porro, direttore generale del For.Al – ha una valenza duplice in quanto non solo legata ad una importante azienda ancora attiva oggi, ma anche come donna riuscita a ritagliarsi uno spazio rilevante in un mondo del lavoro che allora era ancora molto maschile”.