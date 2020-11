Ex Ilva: è scontro frontale tra Arcelor Mittal e Fiom

Genova – Da una parte la CGIL che minaccia azioni di protesta e dall’altra la Arcelor Mittal che risponde dura: “Se gli operai bloccheranno i varchi, non permettendoci di spedire e quindi di produrre, saremo costretti a ricorrere alla cassa integrazione e a chiedere l’intervento della polizia contro un’azione di violenza privata”. Siamo stati come al solito facili profeti nel prevedere che l’ex Ilva, certe condizioni, non ha futuro, perché i franco-indiani vogliono demolire lo stabilimento italiano per eliminare un forte concorrete in Europa. Lo sanno in molti, lo hanno capito quasi tutti e quel quasi significa che chi non capisce o, peggio, non vuol capire, sono certe frange operaie e un sindacato. Certamente per Arcelor Mittal il casus belli è arrivato, dopo il licenziamento di tre operai genovesi due dei quali avevano allestito un locale relax dentro l’officina (roba dell’altro mondo, che sono in Italia può accadere) e il terzo, commentando l’accaduto in una chat privata di whatsapp tra colleghi, ha apostrofato con una parolaccia il direttore del sito produttivo. Tutto come da copione, ma qualcuno se l’è andata a cercare cadendo nella trappola. Intanto i franco-indiani non mollano e fanno sapere che lo scontro è frontale. La protesta sale e per solidarietà l’ala Fiom della grande industria genovese risponde al richiamo: da Ansaldo Energia a Leonardo a Fincantieri, i delegati chiamano a raccolta i propri iscritti invitandoli a “tenersi pronti” a scendere in campo al fianco dei siderurgici: “Se Mittal insulta Genova – si legge in una nota di Fiom -, la città risponderà”. Lo scontro è nell’aria e il piano dei francesi si sta puntualmente compiendo. A meno di un miracolo, la storia dell’Ilva, azienda nata a Novi a metà ottocento, divenuta Italsider negli anni sessante, per poi tornare Ilva negli ani novanta ed oggi Arcelor Mittal, il più grande gruppo siderurgico d’Europa sta per terminare la sua lunga corsa. Così, anche a Novi si chiuderà il capitolo siderurgico. È questione di un anno al massimo a meno di un miracolo.

E ogni tanto i miracoli avvengono.