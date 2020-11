Il Procuratore Generale degli Stati Uniti d’America ha dato l’OK alle indagini sui brogli elettorali

Bill Barr ha concesso ai pubblici ministeri federali l’autorizzazione a procedere “se ci sono accuse chiare e apparentemente credibili di irregolarità”. Intanto salta la prima testa: si dimette il responsabile delle indagini sui brogli elettorali, Rich Pliger. Le prossime teste a cadere saranno quella della direttrice della Cia, Gina Haspel, e quella del direttore dell’Fbi, Cristopher Wray

Washington (Agi) – Il procuratore generale degli Stati Uniti Bill Barr (nella foto in alto) ha concesso ai pubblici ministeri federali l’autorizzazione ad avviare indagini sulle presunte irregolarità nel voto, dopo che Donald Trump ha affermato di aver perso le elezioni presidenziali a causa di una frode. Barr ha sottolineato che la sua mossa non significa che il Dipartimento di Giustizia abbia in mano prove a sostegno della tesi del Presidente, ma ha liberato i pubblici ministeri dalle precedenti restrizioni su indagini di questo tipo. “Dato che il voto è ormai concluso, vi autorizzo a portare avanti indagini su casi di irregolarità nel voto e nel conteggio dei voti prima della certificazione delle elezioni nelle vostre giurisdizioni”, scrive Barr in una missiva ai procuratori federali.

“Tali indagini e revisioni possono essere condotte se ci sono accuse chiare e credibili di irregolarità che, se vere, potrebbero potenzialmente avere un impatto sul risultato di un’elezione federale in un singolo stato”. Le indagini sulle frodi di voto sono normalmente di competenza dei singoli stati, che stabiliscono e controllano le proprie regole elettorali. La politica del Dipartimento di Giustizia è stata quella di evitare qualsiasi coinvolgimento federale fino a quando i conteggi dei voti non saranno certificati e i riconteggi completati. Ma Barr ha detto ai procuratori che, “trattandosi di pratiche che non sono mai veloci”, se trovano qualcosa che possa invertire i risultati delle elezioni devono aprire un’indagine.

L’ordine di Barr è arrivato mentre Trump è intento a fare chiarezza in una situazione obiettivamente molto strana, con elettori centenari che hanno votato per posta. La querelle si limita sostanzialmente alla cinta dei risultati in negli stati chiave come Pennsylvania, Nevada, Georgia e Arizona che hanno dato a Biden i voti sufficienti per vincere le elezioni presidenziali. Ma Trump insieme al partito repubblicano, che si è schierato compatto fugando voci di un atteggiamento prudente, hanno intentato azioni legali in molti stati al fine di cambiare il risultato con squalifiche e riconteggi anche se alcuni funzionari statali li hanno sfidati a fornire la prova delle accuse.

La decisione di Bill Barr ha costretto alle dimissioni Rich Pilger, alto funzionario del Dipartimento di giustizia responsabile delle indagini sui brogli elettorali, indagini che non hanno portato a nessun risultato. Alla luce di queste sorprendenti novità la partita elettorale potrebbe veramente riaprirsi.

Non basta perché, secondo quanto riporta Axios citando fonti vicine alla Casa Bianca, le prossime teste a cadere nell’amministrazione Trump, dopo il siluramento del segretario alla difesa Mark Esper, saranno quella della direttrice della Cia, Gina Haspel, e quella del direttore dell’Fbi, Cristopher Wray.