A Genova la Polizia si unisce al corteo degli operai dell’ex Ilva (Video)

Genova – I poliziotti chiamati dalla Prefettura per garantire l’ordine pubblico hanno solidarizzato coi dimostranti togliendosi il casco fra gli applausi. Il corteo dei dipendenti ex Ilva era partito stamane da Cornigliano per sfilare in centro nell’ambito della manifestazione spontanea contro l’atteggiamento di chiusura della Arcelor Mittal. I franco indiani hanno sospeso i dipendenti dello stabilimento di Genova dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto non si può procedere alla trattativa in corso per le proteste della Fiom contro tre licenziamenti. Intanto il corteo degli operai è arrivato davanti alla Prefettura raccogliendo a Sampierdarena l’adesione di altri lavoratori in arrivo dal porto e dalle grandi fabbriche: Ansaldo Energia, Fincantieri, Leonardo. Sono circa 500 i partecipanti al corteo spontaneo che è partito alle 8 di stamane dallo stabilimento di Cornigliano.

Guardare il Video sotto.

Genova, agenti di Polizia tolgono il casco per solidarietà nei confronti dei manifestanti. Diciottesimo giorno di proteste: esplode la rabbia a Genova, cittadini incazzati contro lockdown e governo Conte si presentano sotto la Prefettura; "Italia libera!" #Lockdown #RadioSavana pic.twitter.com/hHJXWkCW6g — RadioSavana (@RadioSavana) November 11, 2020