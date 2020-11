Casale, ancora un rinvio

Casale Monferrato – Nuovo rinvio per il Casale Fbc. In una nota, ieri il club nerostellato ha ufficialmente comunicato che “In riferimento alla situazione che stiamo vivendo il Dipartimento Interregionale ha disposto la sospensione del recupero Castellanzese – Casale previsto per il 15 novembre. Seguirà comunicazione della nuova data”.

Che è arrivata ieri sera. I Nerostellati giocheranno domenica 22 novembre.

La trasferta di Castellanza era in origine prevista per la quarta giornata di andata del campionato, in programma l’11 ottobre ed era stata poi rinviata per Covid. Dopo questo recupero, il campionato del Casale dovrebbe, condizionale ormai d’obbligo, poi proseguire domenica 29 novembre con la trasferta in casa della Caronnese.

Restano poi da recuperare per i monferrini le partite con Città di Varese e Hsl Derthona.