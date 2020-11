Da Poste Italiane: disponibile l’annullo dedicato al 75° anniversario del Circolo Numismatico Casalese

In occasione del 75° anniversario della Fondazione Circolo Filatelico Numismatico Casalese, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale figurato.

Nell’occasione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di sabato 14 novembre, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Casale, in Piazza Cesare Battisti 23 a Casale Monferrato.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate presso la suddetta sede.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html