Onorevole Kyenge perché non chiede scusa all’Italia per l’eccidio di Kindu dell’11 novembre 1961 quando i suoi connazionali massacrarono 13 aviatori italiani innocenti?

Red – Oggi, 11 novembre, ricorre il 59° anniversario dell’eccidio di Kindu, dove i “fratelli” di Cécile Kashetu Kyenge massacrarono tredici aviatori italiani che erano là a portare la pace per conto dell’Onu. La mattina di sabato 11 novembre 1961 due aerei italiani decollarono dall’allora capitale del Congo, Leopoldville, col sole appena alto, per portare rifornimenti alla guarnigione malese dell’ONU che controllava l’aeroporto poco lontano da Kindu, ai margini della foresta equatoriale. Si dovevano fermare a Kindu solo il tempo di scaricare e mangiare qualcosa. I due C-119 comparvero nel cielo della cittadina africana poco dopo le 14:00, e dopo aver fatto alcuni giri sopra l’abitato atterrarono all’aeroporto controllato dai malesi. La vista dei due aerei italiani scatenò la furia africana. Alcune centinaia di militari e civili congolesi si precipitarono famelici all’aeroporto dove in quel momento i tredici uomini degli equipaggi italiani, comandati dal maggiore Parmeggiani, si trovavano alla mensa dell’Onu insieme a una decina di ufficiali del presidio malese. Fu una strage. Alle 16:15 la folla di congolesi fece irruzione. Gli 80 soldati congolesi sopraffecero rapidamente gli occupanti quasi tutti disarmati della palazzina e li malmenarono duramente, accanendosi in particolare contro gli italiani: bianchi, e quindi da massacrare. Il tenente medico Francesco Paolo Remotti tentò di fuggire lanciandosi da una finestra aperta, ma fu rapidamente raggiunto dai congolesi e barbaramente ucciso.

Intorno alle 16:30 arrivarono altri 300 miliziani congolesi guidati dal comandante del presidio di Kindu, colonnello Pakassa: il comandante malese, maggiore Maud, tentò inutilmente di convincerlo che gli aviatori erano italiani dell’Onu e alle 16:50 i dodici italiani, costretti a trasportare con loro il corpo di Remotti, furono caricati a forza sui camion e portati in città, per poi essere rinchiusi nella prigione locale.

Quella notte, soldati congolesi fecero irruzione nella cella dove erano detenuti i dodici aviatori italiani e li uccisero tutti, a colpi di mitra. Perché erano bianchi. Poi ne abbandonarono i corpi sul posto, alla folla famelica di carne bianca. E i poveri resti degli italiani furono in parte gettati nel fiume ai coccodrilli e in parte oggetto di scempio da parte della popolazione locale che li mangiò.

I giornali scrissero, in articoli mai smentiti, che alcune parti dei corpi smembrati furono vendute al mercato di Kindu, e che la gamba di un soldato italiano arrivò, avvolta in una foglia di banano, a un potente capo tribale per le nozze della figlia. Chissà, forse qualche pezzo di italiano giunse anche alla sua famiglia.

Cinquantadue anni dopo la Repubblica Italiana ha nominato ministro la congolese Cécile Kyenge onorevole del Pd che fa anche parte del cerchio magico di George Soros.

Onorevole Kyenge aspettiamo ancora le scuse da parte sua per l’eccidio – e non l’unico ai danni di noi italiani in Congo – da parte dei suoi connazionali contro i nostri militari che portavano la pace nella vostra terra. Si vergogni. Ma si vergogni soprattutto il Pd, partito di cui ormai non si trova neppure più l’aggettivo adatto, che l’ha fatta eleggere deputato.

Subito dopo l’orrenda strage, i poveri resti mortali (ben poca cosa, più che altro le teste) dei 13 italiani sono stati sepolti in due fosse comuni grazie al gesto di pietà di un graduato della polizia congolese. Sono stati riesumati solo quattro mesi più tardi. A identificarli sono stati i loro colleghi.

I martiri sono:

– Maggiore pilota Amedeo Parmeggiani;

– Sottotenente pilota Onorio De Luca;

– Tenente medico Paolo Remotti;

– Maresciallo motorista Nazzareno Quadrumani;

– Sergente maggiore montatore Silvestro Possenti;

– Sergente elettromeccanico Martano Marcacci;

– Sergente marconista Francesco Paga;

che erano a bordo del C-119 India 6002 (nominativo radio “Lyra 5”).

– Capitano pilota Giorgio Gonelli

– Sottotenente pilota Giulio Garbati;

– Maresciallo motorista Filippo Di Giovanni;

– Sergente maggiore Nicola Stigliani;

– Sergente maggiore Armando Fabi;

– Sergente marconista Antonio Mamone;

che erano a bordo del C-119 India 6049 (nominativo radio “Lyra 33”).