Tortona – Per consentire la disputa di tutti gli incontri rinviati sino ad oggi, la serie D è ufficialmente ferma fino al 29 novembre giorno in cui il torneo dovrebbe riprendere regolarmente. Sabato 14 novembre l’Hsl Derthona sfiderà, fuori casa, il Vado nella gara valida per la quinta di andata, saltata perché nella rosa della compagine ligure era stato trovato un giocatore positivo al Covid.

Le rimanenti gare da recuperare per i Leoncelli saranno calendarizzate in un comunicato successivo.