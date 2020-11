Sulla Sanità il sindaco di Tortona (Lega) potrebbe cedere alle sirene della sinistra

Tortona (Andrea Guenna) – Poi dicono che noi di Alessandria Oggi ce l’abbiamo con quelli di Tortona. Ovviamente non è vero, ma è vero invece che a Tortona ne hanno combinata un’altra. Mi spiego: la democrazia liberale si fonda sulla logica dei contrappesi che consentono la concorrenza perfetta in ambito economico e una gestione equilibrata della cosa pubblica in ambito politico, in estrema sintesi: maggioranza e opposizione, potere politico e Corte Costituzionale, Camera e Senato. È un concetto laico che non piace a due categorie: ai preti da una parte e ai compagni dall’altra. Ai primi perché ricercano – secondo chi scrive, con una buona dose di ipocrisia – l’ecumenismo, ai secondi perché non sopportano l’opposizione che fanno fuori coinvolgendola a vario titolo nei loro maneggi. E Chiodi, sul problema del Covid Hospital e dell’epidemia in corso cosa fa? Invece di portare avanti una sana gestione del Comune che i cittadini hanno affidato a lui ed alla sua parte politica preferendoli agli altri, se ne frega e si allea proprio cogli altri rendendo inutile il voto di chi l’ha delegato. Ha spiegato questa scelta col fatto che “nel rispetto dei ruoli e delle differenze politiche, si possa collaborare per obiettivi comuni”, senza tener conto che proprio il rispetto dei ruoli è tale se esiste una maggioranza – la sua – e un’opposizione. Mescolare le due cose è un atto antidemocratico, offensivo nei confronti degli elettori, antiliberale perché non tiene conto del principio dei contrappesi che consentono la vera dialettica democratica. Ma a Tortona, si sa, comandano i preti che favoriscono il volemosebbène papalino così si finisce per non capirci più niente mentre i preti ci capiscono benissimo. Ma ci sono di mezzo anche molti rottami comunisti finiti nel Pd, innamorati dell’amministrazione sovietica dove se non sei d’accordo ti mettono alla porta. Chiodi non me ne voglia se dico che ancora una volta ha sbagliato – perché sta a sentire chi ne ha azzeccata una sola – in cambio forse di qualche promessa elettorale. Non ci si inventa ma si diventa politici e mi ricordo quando mezzo secolo fa Giovanni Malagodi mi disse che molti si dicono liberali per avere consenso, ma nei fatti pochi dimostrano di esserli davvero. Coerenza ci vuole, caro sindaco, altrimenti si diventa una banderuola. E, se vuole un consiglio da chi ha fatto politica nella prima repubblica e si è sempre professato anticomunista e liberale, uno che in tempi non sospetti diceva che non siamo tutti uguali ma abbiamo tutti uguali possibilità, sia coerente e vada avanti da solo per la sua strada senza stare a sentire sirene un po’ fruste quanto presuntuose. Per carità, mi può anche rispondere che consigli non ne vuole perché sa sbagliare da solo. Può darsi, ma gli elettori meritano rispetto. Se lo ricordi bene. Tutto il resto è aria fritta. Roba da preti e da compagni.