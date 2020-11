Ex Ilva: la prefetta di Genova avvicina Arcelor Mittal e la Fiom, perplessità da parte di Fim e Uilm

Genova – Cenni di intesa tra Arcelor Mittal e la Fiom per cui si dovrebbe riprendere la produzione nello stabilimento di Genova Cornigliano. Dopo la massiccia manifestazione sindacale di ieri, la prefetta Carmen Perrotta ha convocato in Prefettura il direttore di stabilimento Massimiliano Pagliaro col quale ha concordato un’azione di reintegro di Luigi Guadagno, il siderurgico che lo aveva offeso sui social, e il ritiro delle 250 lettere di sospensione “dal lavoro e dalla retribuzione” che aveva cominciato a consegnare dopo lo sciopero della Fiom. Restano attivi i licenziamenti degli altri tre operai, in quanto (a differenza di Guadagno) oggetto di una denuncia penale presentata in Procura da Mittal. I problemi non sono finiti in quanto, se da una parte Fiom canta vittoria col segretario Bruno Manganaro, Fim e Uilm, le due sigle che non avevano aderito né allo sciopero né al corteo coi rispettivi segretari Alessandro Vella (Fim) e Antonio Apa (Uilm) chiedono il reintegro subito di tutti i licenziati. Resta anche il nodo del futuro degli stabilimenti, a cominciare da quello di Taranto rispetto al quale governo e Mittal stanno negoziando un nuovo piano industriale.