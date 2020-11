Fabbricazioni Nucleari: “Quando l’è peso el tacòn del buso”

Bosco Marengo (m.c.) – Dopo che è uscita la notizia sull’ipotetica presenza di radioattività nel sito della FN a causa del sotterramento di bidoni contenenti sostanze inquinanti, per l’eccessivo allarme su un fatto del tutto trascurabile in base a dati quasi inesistenti qualcuno è corso ai ripari e – udite, udite – nel solito ex foglio della FCA stavolta si legge: “Nessun bidone interrato di rifiuti tossici nell’area ex FN a Bosco Marengo […], la radioattività deriva da Chernobyl”. A sostenere una simile sciocchezza, secondo quello che si legge nel solito ex foglio della FCA, sarebbe stata la Sogin, società incaricata di smantellare il sito nucleare di Bosco Marengo. Secondo la Sogin, è solo una “leggera anomalia radiometrica, a una profondità di un metro e mezzo, riconducibile al fall-out (ricaduta: n.d.r.) di Chernobyl, presumibilmente concentratasi in quel punto a causa del seppellimento di vegetazione prodotta dalla manutenzione delle aree verdi dell’impianto, successivamente all’evento di Chernobyl”. La scoperta è avvenuta in seguito agli scavi per la bonifica di materiali sotterrati in passato nell’area di rispetto del sito: plastica, ferro, cemento, legno e fusti petroliferi. Il che vuol dire che una decina di alberi piantati a ridosso dell’incidente di Chernobyl hanno beccato le radiazioni a ricaduta e una volta sepolti hanno sprigionato fino ad oggi radiazioni. Tornando a Chernobyl è meglio leggere quanto scritto da Unscear (Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni – cliccare per credere http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html) che ha prodotto un rapporto sulle conseguenze sanitarie di Chernobyl. Vi si può leggere, per esempio, che in 25 anni il numero di decessi attribuibili a quell’evento sono stati meno di 50. E, quanto alle conseguenze sanitarie, a parte un notevole incremento di casi di tumori alla tiroide (6.000 casi con 15 decessi nelle aree di Ucraina, Russia e Bielorussia) “there is no evidence of a major public health impact attributable to radiation exposure two decades after the accident”, cioè non si è osservato nessun aumento di incidenza di alcuna radiopatologia, non leucemie, non tumori solidi, non effetti genotossici, non malformazioni. D’altra parte, non a caso in Ucraina hanno installato, da Chernobyl a oggi, altri nove reattori nucleari, 2 sono in costruzione mentre si prevede che ve ne saranno altri venti entro il 2050.

Quelli sono scienziati e noi cronisti, per cui non aggiungiamo una virgola.

Tutto il resto è aria fritta, compresa la dichiarazione di Sogin a proposito delle FN. In ogni caso riesce difficile credere che a Bosco Marengo siano rimaste per 34 anni emissioni radioattive derivanti dal disastro di Chernobyl del 1986.

Quando l’è peso el tacòn del buso.