Marocchina ruba due cellulari in due negozi diversi, arrestata

Casale Monferrato – Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Questo è successo ad H.E., una marocchina di 30 anni domiciliata in città che non si è accontentata di aver rubato un cellulare in un negozio, poiché poco dopo ne ha rubato un altro nel reparto telefonia di un supermercato a poca distanza. I responsabili dell’esercizio l’hanno vista ma lei era già uscita e allora hanno fatto il 113. Sul posto è subito arrivata una pattuglia delle Volanti del Commissariato di P. S. di Casale Monferrato che arrestava la donna per furto continuato. In particolare la marocchina è responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p., per cui s’è resa necessaria la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P. G. del Commissariato di P. S. di Casale Monferrato.