Novi Ligure: caos in giunta e nel marasma spunta la crisi

Novi Ligure (Andrea Guenna) – Per gestire qualsiasi realtà amministrativa serve ordine e semplicità. Dove c’è caos e complessità non funziona niente. Essendo il Comune di Novi amministrato dai social-comunisti, in quanto in 75 anni di dominio pressoché ininterrotto della sinistra sono stati piazzati dirigenti, funzionari e dipendenti con tanto di tessera di partito (quello è un passaporto), per invertire la rotta ci vogliono dieci anni (due legislature) durante i quali si approfitta del turn over per piazzare dirigenti, funzionari e dipendenti vicini al nuovo corso piazzati al posto dei precedenti andati in pensione. Questo perché in Italia purtroppo non esiste un vero Spoils System che permetta alla parte politica vincitrice delle elezioni di collocare persone di fiducia nei posti chiave dell’apparato burocratico distribuendo la titolarità di uffici pubblici e quindi posizioni di potere. In base a questo principio il sindaco potrebbe scegliere le figure dirigenziali di suo gradimento al vertice dell’ente. Il sistema è organizzato in modo tale che i tempi degli incarichi non eccedano la durata dell’organo politico che li ha nominati. In attesa che approvino una legge che favorisca il ricambio, una legge che la sinistra ostacolerà con tutte le forze perché se ci fosse lo Spoils System tutti gli apparati in mano ai compagni sarebbero depotenziati, si deve operare nel lungo periodo stando attenti agli sgambetti che possono determinare il ricorso alle elezioni anticipate. È quello che sta succedendo a Novi dove oggi regna il caos totale.

Il Mini-Spoils System all’italiana

In Italia lo Spoils System è previsto dalla Legge Mattarella per il Parlamento e dalla Legge 15 marzo 1993 n. 81 per Comuni e Province. È regolato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 e dalla successiva legge 24 novembre 2006 n. 286 (di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262), che prevede la cessazione automatica degli incarichi di alta e media dirigenza nella pubblica amministrazione passati 90 giorni dalla fiducia al nuovo esecutivo (cioè la nomina di un nuovo governo); un sistema simile è operante anche nell’ambito delle partecipate. Anche se l’istituto dello Spoils System è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 233 del 2006, la sua ridotta applicazione deriva dalla pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (n° 2555 del 2015) per la quale “Il ruolo di dirigente della Regione non può essere revocato in conseguenza del cambiamento degli organi politici (spoils system) quando la figura rientri tra quelle apicali”, limitando ancora di più l’ambito applicativo legittimo dello Spoils System. Scrivo questo perché la vicenda di Gianpaolo Cabella, sindaco di Novi Ligure (nel fermo immagine durante un’intervista radio), è emblematica proprio perché non si può amministrare un ente pubblico se si hanno contro i dirigenti.

Un Comune comunista

Tutti i dipendenti comunali a Novi Ligure sono comunisti o socialisti. Non c’è niente da fare. Mi ricordo quado ero consigliere comunale del Pli nei primi anni novanta del secolo scorso, i concorsi taroccati in modo spudoratamente insopportabile dai compagni ai quali mi sono sempre opposto con tutte le forze, ma da soli non si vincono le guerre. Oggi a Novi comanda la Lega, ma solo sulla carta in quanto il sindaco è un ex comunista e gli assessori non hanno potere in quanto la macchina amministrativa e tutta in mano alla sinistra e diventa difficile remarle contro. Inoltre dopo il siluramento di Dolcino e Cuccuru, gli unici assessori in grado di ricoprire dignitosamente il ruolo, la giunta è allo sbando, e non basta il prevedibile intervento di Fernandel che ci ha messo la solita pezza democristiana stavolta targata Delfino & Sisti. I due non hanno la forza di imporsi e dovranno mediare continuamente, ergo: non cambierà un tubo.

La testa del Sindaco

Qualcuno chiede la testa di Gian Paolo Cabella, sindaco della città, mentre il Pd chiede elezioni anticipate. Tutto ciò mentre la Lega non si esprime nonostante le dure accuse rivolte allo stesso sindaco. Insomma, chi ci capisce è bravo e c’è chi pesca nel torbido. Il primo risultato è che a Novi si sta consumando il secondo strappo nella Lega dai tempi di Gigi Moncalvo candidato sindaco, quando erano spuntati i “Leghisti di Novi”. Tutto ciò mentre non mancano certo le patate bollenti, una su tutte, quella del Cit con annessi e connessi.

Ergo: la Lega a Novi non attacca.