Pallacanestro: sarà un dolce campionato per il Monferrato col nuovo sponsor Krumiri Rossi

Casale Monferrato – Si aggiunge uno sponsor in più per la JB Monferrato Basket. La società casalese ha, infatti, annunciato di aver stretto un accordo di sponsorizzazione con Krumiri Rossi, nota realtà locale monferrina nata nel 1878. “È il legame col territorio che ci ha convinti ad investire nel basket, nel 2005 quando dovemmo scegliere tra il logo applicato alla canotta e il parquet, scegliemmo senza incertezza il centro del campo per fornire un’immagine icastica della nostra appartenenza al territorio, ottenendo di portare il nostro prodotto, insieme al nome di Casale e del Monferrato, su tutti i campi di basket d’Italia, e di molti in Europa ed anche in NBA” ha spiegato Anna Maria Portinaro, Presidente e Amministratore Delegato di Krumiri Rossi.