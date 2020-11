Pallavolo femminile: da Milano per Acqui in arrivo Stefania Ranghetti

Acqui Terme – Prosegue la preparazione dell’Arredo Frigo Valnegri di Acqui Terme in vista dell’inizio del campionato di serie B1 di volley che dovrebbe partire, dopo gli ulteriori rinvii di qualche giorno fa, a gennaio 2021.

In casa termale un altro volto nuovo arrivato alla corte di coach Marenco è Stefania Ranghetti, 30 anni, centrale milanese con alle spalle esperienze in diverse squadre della serie B2 lombarda. La nuova arrivata affiancherà al centro le veterane Francesca Mirabelli e Nicoletta Rivetti.

“Tra l’infortunio all’addominale che ho avuto e i vari decreti, per quel che mi riguarda non è stato un inizio di stagione tranquillo. L’unica speranza per ora è di continuare ad allenarsi ed iniziare il campionato, sperando che la situazione in Italia si assesti almeno da non dover chiudere tutto. Fortunatamente il clima in palestra è buono: sia lo staff e sia noi giocatrici ci stiamo impegnando giorno dopo per migliorarci. Qui ad Acqui comunque mi sto trovando bene, l’ambiente è sereno. Con la squadra mi sono subito ambientata nonostante le differenze di età rispetto alla stragrande maggioranza delle mie compagne. Sono giovani ma si vede che sono abituate a lavorare seriamente in palestra e se si continua con questi ritmi avremo un grande margine di miglioramento in vista del campionato. In ultimo luogo mi sento anche di porgere un ringraziamento particolare al preparatore atletico Luca Seminara per l’appoggio constante in sala pesi per la ripresa del mio piccolo infortunio” ha raccontato la Ranghetti.