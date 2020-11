Ha venduto a se stessa nove asini

Demonte (CN) – Nei documenti d’indagine l’imputata firmava sia come venditore che come acquirente. Sono partite così le indagini dopo la querela di un’associazione di allevatori svolte dai Carabinieri che hanno dovuto ricostruire una situazione per lo meno anomala dove la vicepresidente di un’associazione aveva ceduto a se stessa dei asinelli. Secondo la Procura di Cuneo Maria Laura Cazzaniga, 59 anni, di Brugherio è responsabile di falso e truffa per essersi fatta intestare all’anagrafe equidi nove asini che, in realtà, erano di proprietà dell’associazione Monteluce con presidente Maria Luisa Cordera, di cui era vicepresidente. Le due donne che si affrontano in processo, una come imputata e l’altra come parte civile, sono suor Laura e suor Scolastica già residenti nell’eremo ortodosso di Fedio, di Demonte, danneggiato da un incendio nel 2018. L’imputata, secondo le accuse, avrebbe usato come escamotage per giustificare le fasulle donazioni a se stessa degli asinelli proprio la sua qualifica di vicepresidente dell’associazione.

Prossima udienza il 12 gennaio