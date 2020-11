Il consiglio comunale di Alba è compatto nel chiedere il ripristino della ferrovia per Asti

Alba – Altro che pista ciclabile, ad Alba rivogliono il treno Alba – Asti. Bocciata sonoramente la proposta dell’assessore regionale Gabusi di trasformare la ferrovia Alba-Asti in una pista ciclabile. Si tratta di un’idea piuttosto balzana se si tiene conto che il tragitto conta 54 chilometri e per percorrerlo in bici ci vorrebbero quattro ore. Inoltre la pista ciclabile è solo un costo, non serve a un tubo a vantaggio di qualche appassionato ciclista, senza risolvere il problema del trasporto. Il consiglio comunale di Alba si è espresso con decisione per la riattivazione della linea Alba-Asti e della riapertura della Bra-Cavallermaggiore. Queste richieste sono contenute nell’ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Rosanna Martini a nome di Uniti per Alba e sottoscritto all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale. Il recupero della tratta ferroviaria Alba-Asti, interrotta nel 2012 da una frana sulla galleria Ghersi, ricollegherebbe Alba al sistema di linee che da Asti si diramano in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, venendo incontro alle richieste per una mobilità sicura e sostenibile di pendolari e studenti, offrirebbe un’opportunità per i numerosi turisti che scelgono il trasporto pubblico, migliorerebbe il collegamento col tribunale di Asti e potrebbe offrire nuovamente opportunità per il trasporto merci. Alba e il territorio Unesco necessitano sia dei collegamenti ferroviari sia delle piste ciclabili, ma devono essere gli uni al servizio delle altre e non in contrapposizione. Per quanto riguarda l’energia utilizzabile per far andare i treni, si può evitare l’elettrificazione e privilegiare motrici alimentate a metano. Vanno benissimo, sono silenziose e non inquinano.