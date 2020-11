Pallacanestro: ultima di Supercoppa tra Alessandria e Omegna

Alessandria – Si terrà domenica, 15 novembre, l’incontro tra Fortitudo Alessandria e Paffoni Omegna, ultimo atto della Supercoppa Centenario di Pallacanestro serie B che avrebbe dovuto tenersi lo scorso fine settimana ma poi annullato per la presenza di numerosi tesserati positivi al Covid tra le file della squadra del Verbano Cusio Ossola.

Il roster alessandrino allenato da coach Claudio Vandoni è, dunque, ancora fermo e sta proseguendo gli allenamenti in vista dell’inizio del campionato di serie B, girone A, che avrà inizio domenica 22 novembre con i piemontesi impegnati sul parquet dei toscani dell’Umana San Giobbe Chiusi.

Nelle file alessandrine stanno proseguendo il recupero dagli infortuni Oliviero e Del Maso che dovrebbero essere a disposizione di coach Vandoni per l’impegno di domenica di Supercoppa.