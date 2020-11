Ucraino in motorino scippa anziana: preso grazie ai filmati delle telecamere

Tortona – Domenica scorsa un uomo col casco a bordo di un motorino aveva scippato un’anziana signora in centro, ma le telecamere di sorveglianza lo hanno filmato e i carabinieri dopo cinque giorni di indagini lo hanno preso. L’autore è un ucraino di 24 anni con pregiudizi di polizia. Il ciclomotore senza targa e privo di assicurazione, è risultato essere stato rubato a Torino 29 anni or sono. L’uomo è stato raggiunto a casa dai militari che lo hanno individuato grazie anche alle immagini delle telecamere. Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare sono stati trovati un paio di forbici da potatura, un casco da motociclista e una giacca in pelle corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del furto di pochi giorni prima. Il ladro è stato deferito per furto con strappo, furto con destrezza, ricettazione di ciclomotore e porto di oggetti atti a offendere.