Anche Milano piange, la situazione è drammatica (Video)

Milano (Andrea Guenna) – Einstein amava ripetere che a Milano ha trovato la gente più civile del mondo. Eppure oggi anche i milanesi danno fuori di testa perché non ne possono più. La locomotiva d’Italia – Milano e la Lombardia – si sta fermando per l’inezia della politica nazionale curata da idioti ignoranti come l’80% dei grillini che sui social sono bravissimi a prevalere, ma nella vita di tutti i giorni, quella che ti mette alla prova, a parte qualche rara eccezione, non hanno mai fatto niente di buono. Quella vita che ogni volta che ti svegli ti chiede il pane per i tuoi figli e la sicurezza per tua moglie che, in tempo di crisi, pur essendo laureata ma disoccupata, va a lavare le scale nei Comuni vicini perché si vergogna un po’ e non vuole essere riconosciuta. Questa è la vita caro Fofò DJ, o ammiccante “Ministra Boccarossa”. Avete fatto i furbi, i sapientoni, avete scherzato col fuoco, ma stavolta, mi dispiace per voi, in quel fuoco finirete. A questo proposito abbiamo ricevuto una lettera di un nostro lettore incazzato nero contro i nostri governanti, che pubblichiamo nella parte saliente: “Voi che non avete mai lavorato non sapete cosa voglia dire piangere perché non si hanno i soldi per pagare la bolletta del gas. Voi non sapete un cazzo di niente e sarete travolti dalla gente che aspettava da voi quello di cui aveva bisogno ma che è stata testimone del vostro tradimento. I compagni trinariciuti non ci stupiscono perché sono più di cento anni che prendono per il culo la gente raccontando balle a grappolo, ma voi, sedicenti alfieri del buon governo, della coerenza, della trasparenza no, voi ci avete illuso e una volta sul cadreghino ci avere dimenticato. Ma noi non ci siamo dimenticati di voi. A presto stronzi che non siete altro”.

No comment.

Cliccare Video sotto

La rabbia del Popolo: "Siamo ad un passo dalla rivolta sociale!" Milano: centinaia di famiglie ed imprenditori incuranti del lockdown sono scesi in piazza contro Conte per far valere i loro diritti, tra grida di rabbia e pianti. Restiamo uniti, scriveremo la storia. #RadioSavana pic.twitter.com/z4Y6QWGgIl — RadioSavana (@RadioSavana) November 14, 2020