Automobilismo: il pilota tortonese Pier Guidi punta all’Europeo

Le Castellet – Alessandro Pier Guidi ci prova ancora. Il pilota tortonese tenterà, domani, l’ultimo assalto alla corona continentale del Gt World Challenge Europe, competizione automobilistica che vivrà il suo ultimo atto sul circuito francese Paul Ricard, a Le Castellet, in Francia.

La kermesse è cominciata a luglio, in Italia, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari e si è svolta attraverso varie tappe tra Germania, Francia, Olanda, Belgio e Spagna.

Pier Guidi proverà a colmare i sei punti di ritardo che lo separano dalla vetta occupata da Marciello-Boguslawskiy-Fraga su Mercedes e Muller-Engelhart-Cairoli su Porsche. In caso di vittoria, il pilota di Sarezzano sarebbe campione.

Le possibilità di successo sono buone: Pier Guidi guida una Ferrari 488 Gt3, macchina che ben si adatta al circuito francese di Le Castellet.

Stamane motori accesi per la prima ora e mezza di prove libere, seguite dalle prequalifiche alle 13:15. A seguire, via alle prove ufficiali che determineranno la griglia di partenza per la gara, il cui appuntamento è domani alle 11:45. Conclusione sei ore più tardi.