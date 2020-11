Ciclismo: cinque nuovi elementi alla Lan Service di Casale

Casale Monferrato – Organico in buona parte confermato per la Lan Service Zeroquadro, squadra ciclistica casalese che ha comunque inserito cinque nuovi elementi: il corridore di maggior spicco in arrivo alla corte del presidente Alfredo Colella e del team manager Gianni Pederzolli è Samuele Rubino, 20 anni, che fino a due anni fa dominava nelle categorie giovanili, fino alla conquista del titolo tricolore Juniores del 2018. Le altre new entry sono Laurent Rigollet, Luca Cavallo, Mattia Oppici e Stefano Rizza. Per quest’ultimo, valenzano, si tratta di un ritorno alla base visto che aveva già difeso i colori del team casalese quando militava nella categoria Allievi.

I cinque neo-arrivati affiancheranno gli otto corridori confermati: l’acquese Simone Carrò, poi Tommaso Rosa, Davide Finatti, Alessio Palma, Riccardo Baratella, Gioele Gasparetto, Riccardo Moro ed Edoardo Coari.