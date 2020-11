Ciclismo: nove innesti e solo due conferme nella Overall Tre Colli di Pasturana

Pasturana – Organico rinnovato per il team ciclistico novese Overall Tre Colli dopo una stagione condizionata dal Covid. Solo due corridori sono, infatti, stati confermati rispetto alla stagione precedente e cioè Francesco Baldi e Davide Facchini.

Per il resto arriveranno alla corte del team manager Massimo Subbrero cinque Under 23, il debuttante valenzano Alessandro Minguzzi, poi Gabriele Coloberti, Leonardo Giani, Matteo Sasso e Matteo Niccoli, e quattro Elite, l’ovadese Matteo Bertrand, Luca Cibrario, Stefano Alberti e l’honduregno naturalizzato italiano Andrè Azevedo.

Ancora da decidere, invece, chi sarà il nuovo ds della Overall dato che Gabriele Rampollo, dopo quattro stagioni, ha rassegnato le dimissioni.