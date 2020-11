Gigantesca piantagione di Marijuana in una cascina a Quattordio

Quattordio – La questura di Milano al termine delle indagini ha assicurato alla giustizia tre albanesi che avevano messo in piedi una coltivazione di marijuana con ben 380 piante coltivate e ben occultate in una cascina dentro la quale era stato ricavato uno spazio adibito all’essiccazione delle piante e un altro per preparare le dosi da spedire per la vendita che era effettuata essenzialmente in Brianza. Le indagini hanno preso il via giovedì mattina a Cesano Maderno (Monza) con la perquisizione di uno dei tre albanesi arrestati al quale gli agenti hanno trovato addosso documenti intestati a un bulgaro, 15 grammi di marijuana, circa 14.000 euro in contanti di cui non è riuscito a giustificare la provenienza e documenti che riconducevano a fertilizzanti, concimi, lampade, materiale elettrico. Seguendo i numerosi indizi le indagini si sono spostate a Quattordio dove è stata scoperta la cascina con la piantagione di marijuana. È proprio lì che “lavoravano” gli altri due albanesi, peraltro incensurati e in regola coi documenti, per i quali sono scattate le manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre gli agenti hanno sequestrato loro ben 25.000 euro in contanti, evidente provento di vendita della droga.