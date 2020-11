Migliaia di sostenitori a favore di Trump scendono per strada a Washington vicino alla Casa Bianca

Washington (Fox News) – Decine di migliaia di sostenitori del presidente Trump si sono riuniti oggi a Washington, facendo eco alle affermazioni di frode degli elettori e esortandolo a non cedere al presidente eletto Joe Biden e sono stati ricompensati da un’apparizione dello stesso Trump. Il presidente e il suo corteo di automobili sono passati davanti ai sostenitori, alcuni di loro sventolando bandiere di Trump e tenendo cartelli con slogan elettorali. La folla ha cantato “Quattro anni in più!” come Trump ha dato un pollice in alto.

“È incoraggiante vedere tutto l’enorme sostegno là fuori, in particolare le manifestazioni spontanee che stanno sorgendo in tutto il Paese, inclusa una grande sabato a Washington – ha twittato Trump venerdì -. Potrei anche provare a passare a salutarti”. E così ha fatto.

Trump ha continuato dicendo che “le elezioni sono state truccate”, ma Twitter ha etichettato il tweet con un avvertimento perchè le accuse di frode di Trump sono contestate. La sua campagna deve ancora fornire prove della frode sistemica che ha presunto. L’ultima votazione risale al 3 novembre per elezioni che mostrano una massiccia affluenza alle urne e un grande afflusso di voti per corrispondenza a causa della pandemia di coronavirus.

Biden ha raccolto più di 78 milioni di voti – un record – rispetto agli oltre 72 milioni di Trump. L’ex vicepresidente è sulla buona strada per più di 290 voti elettorali, rispetto ai 232 di Trump.