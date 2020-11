Per salvare l’Italia dal tracollo bisogna rifare l’Iri per nazionalizzare subito l’Ilva e l’Alitalia… e poi il resto

di Andrea Guenna – Quando il Duce, nel 1933, diede vita all’Iri (Istituto Ricostruzione Industriale) per fronteggiare la più grande crisi fino allora conosciuta, quella del crollo finanziario di Wall Street, chiamò il suo amico Alberto Beneduce (nella foto a destra), massone, grande economista, nonché keynesiano convinto, che aveva preferito andarsene in Usa perché antifascista. Ma i due erano amici di vecchia data e si stimavano, per cui a Beneduce, che era stato socialista come Mussolini, non deve essere costato molto tornare in Italia per mettersi al servizio dello Stato. Da notare che Beneduce era massone e ha lavorato con un ministro delle finanze come Guido Yung (a sinistra), anche lui molto amico del Duce, che era un ebreo di sentimenti fascisti. Due fuoriclasse, Beneduce e Yung, che hanno collaborato con Mussolini per la ricostruzione dell’Italia in tempo di crisi.

E vinsero. Vediamo come.

Dopo il 1929 al centro della crisi vi erano le tre maggiori banche: Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano e la neonata Iri (che ci hanno copiato in molti nel mondo) da lui predisposta doveva appunto riorganizzare le partecipazioni nelle imprese che erano detenute dalle banche. Da questo compito derivava la sua denominazione: Istituto per la Ricostruzione Industriale. L’intricatissimo quanto geniale sistema delle partecipazioni incrociate la portò a possedere azioni di numerosissime aziende dei più disparati settori. Diventò così un gigante economico. Tramite l’Iri Beneduce aveva assoggettato al controllo pubblico le grandi banche a rischio di fallimento come la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano nell’ambito del piano di salvataggio dell’economia del nostro Paese. Inoltre rafforzò il compito della Banca d’Italia che potenziò con l’intervento sempre più pesante dello Stato che ne divenne l’assoluto e unico controllore. Alla fine del 1945, l’Iri controllava 216 società con oltre 135.000 dipendenti. Ha funzionato benissimo durante il Fascismo perché a quel tempo era ben controllata e molto ben gestita, per cui non si sono mai verificati abusi di potere, appropriazioni indebite, truffe ai danni dello Stato e ha fatto sì che l’Italia diventasse una delle nazioni più solide del mondo, senza disoccupazione e con una grande spinta agli investimenti pubblici. Lasciamo perdere il solito frusto, stucchevole nonché ipocrita refrain per cui nel Ventennio era tutta merda, perché è falso. E finché non accettiamo la realtà per quella che è stata e che è, sarà sempre peggio per noi.

Gli è che Mussolini, Beneduce e Yung hanno messo in piedi la più grande opera keynesiana della storia d’Italia, un’opera per cui di fronte ad una crisi strutturale bisognava pompare soldi negli investimenti, aumentando il debito pubblico ma generando lavoro, ricchezza e facendo sì che il debito fosse gestibile. Della serie: voglio comprare la casa per la mia famiglia. Faccio un mutuo ventennale per un appartamento da 100.000 euro, pagando una rata di 450 euro al mese. Domanda: nel bilancio annuale sono indebitato per 100.000 euro o solo per 5.400 euro all’anno? La risposta giusta è la seconda, alla quale si aggiunge una considerazione non da poco che è quella per cui non ho fatto un debito ma un investimento, cioè ho messo soldi in un bene che rende, una casa. Lo stesso bisogna fare in Italia per Alitalia e ex Ilva, tanto per iniziare, e poi per tutto il resto.

In entrambi i casi non basta conoscere bene l’economia perché servono esperti in politica industriale.

Per ora il problema maggiore è costituito dall’ex Ilva, un “mastico” bestiale dal quale non si riesce a uscire grazie a quei “mugugnini” di francesi che la fanno sempre difficile, mentre l’indecisione del governo non contribuisce alla chiarezza.

Insomma, per salvare l’Ilva ci vuole una nuova Iri che se l’accolli in toto per aver mano libera nella politica industriale da mettere in piedi. Per ora può bastare un nuovo assetto societario con l’ingresso dello Stato in ArcelorMittal attraverso Invitalia che potrebbe avere la maggioranza, secondo la bozza del nuovo piano industriale, anticipata nella videoconferenza tra governo, sindacati, commissari straordinari dell’ex Ilva e la società partecipata dal ministero dell’Economia. Si cerca un’intesa sulla permanenza del colosso franco-indiano (se tolgono il disturbo è meglio per tutti), gestore degli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure, in vista del 30 novembre, data di scadenza del contratto firmato a settembre di due anni fa. I bene informati dicono che il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli che, a differenza di Gualtieri, di politica industriale capisce abbastanza, spinga per entrare in gioco come socio, d’accordo con Landini della Cgil e Re David della Fiom che parlano d’una gestione delle scelte industriali del gruppo. Ma ciò non basta perché se Invitalia entrasse solo come socio non avrebbe in mano la situazione, per cui a livello decisionale conterebbe solo per la quota parte detenuta. Ecco perché ci vuole una nuova Iri, pensata come l’avevano pensata nel 1933, un istituto che rappresenti in toto lo Stato Italia e che tratti con le banche coinvolte.

Per l’Italia la nuova Iri rappresenterebbe un cambio di marcia dopo la demenziale stagione delle privatizzazioni liberiste degli anni Novanta. Non bisogna dimenticare che l’Iri è stata determinante per la crescita della nostra Italia, sia nel Ventennio che nel Dopoguerra e per oltre 70 anni della nostra storia. Da Finmeccanica, a Fincantieri, a Fintecna, compresa Alitalia, Alfa Romeo e Rai nonché lo stabilimento Italsider di Taranto, difficile trovare un’azienda italiana che non sia cresciuta grazie all’Iri.

Cari politici, non abbiate paura, il vostro compito è essere capaci, onesti e coraggiosi. Cincischiare non serve a niente.

Viva l’Italia Libera e Liberale, ma non liberista.

Spendete a debito per investimenti e ci sarà un grande ritorno in termini di Pil e di maggiore occupazione.