Senza infamia e senza lode il Derthona pareggia a Vado

Vado Ligure (Vado 0 – Hsl Derthona 0) – Risultato a occhiali tra Vado e Derthona, nel match andato in scena oggi pomeriggio alle tre, recupero della quinta giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A, originariamente rinviato per alcuni giocatori del Vado risultati positivi al Covid. Allo stadio “Chittolina” moduli speculari per i due mister, Tarabotto e Pellegrini, che schierano in campo un 4-3-3.

La cronaca

Al 6′, fronte Vado, punizione di Sampietro nel cuore dell’area di rigore, colpo di testa di Tissone che si perde sul fondo di un nulla.

All’8′ Gulli converge verso il centro e conclude con il mancino verso la porta di Teti, sfera deviata con la schiena da Magnè e primo angolo della gara a favore del Vado.

Al 13′ ci prova il Derthona con un’azione prolungata: conclusione dal limite di Varela controllata a terra da Luppi dopo una leggera deviazione di Tissone.

Al 21′ prima vera occasione creata dai padroni di casa con il diagonale di Lala da posizione defilata e grande risposta di Teti.

Al 26′ girata di Vavassori sugli sviluppi dell’angolo calciato da Sampietro, solo illusione ottica del gol, sfera che si perde sul fondo per questione di centimetri.

Al 28′ miracoloso salvataggio sulla linea di Concas dopo il destro a botta sicura scagliato da Gulli, bravo a sfruttare una corta respinta della retroguardia ospite: Vado pericoloso e sfortunato negli ultimi minuti.

Al 40′, sponda Derthona, destro di Spoto a cercare il palo più lontano, pallone un metro a lato della porta difesa da Luppi dopo una presunta leggera deviazione da parte di Gallotti.

Il primo tempo non fa registrare altri episodi degni di nota.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 50′ punizione dal limite a favore del Vado, posizione interessante per il destro di Taddei o il mancino di Boiga.

Al 52′ si allungano le squadre: prima un cross di Gulli controllato da Teti, poi la veloce ripartenza del Derthona che porta alla conclusione Spoto, ma la mira non è delle migliori.

Al 54′ inizia il valzer delle sostituzioni: nel Derthona entra Kanteh al posto di Nsingi.

Al 58′ gran parata di Teti sul colpo di testa ravvicinato di D’Antoni, bravo a girare verso lo specchio un crosso di Gulli: Vado ancora vicinissimo al vantaggio.

Al 74′ Vavassori si spinge in area avversaria raccogliendo l’ennesimo cross dalla destra di Gulli, colpo di testa troppo centrale che non crea problemi a Teti.

Al 76′ Tarabotto inserisce Alberto al posto di Vavassori, primo cambio operato dal Vado.

All’ 81′ entra Bacigalupo al posto di Corsini.

All’83′ proprio Corsini perde l’attimo per calciare dopo la spizzata di testa da parte di Bacigalupo, che aveva liberato Valenti quasi a tu per tu con Teti.

All’85′ ultima grande per il Vado con lo spunto individuale di Boiga, che scivola al momento del tiro spedendo la sfera sul fondo.

Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio da parte del signor Vacca di Saronno.

Finisce 0-0 il primo dei tre recuperi dell’Hsl Derthona che dovrà, poi, recuperare anche i match con Fossano e Casale. In classifica i Leoncelli salgono a quota undici punti, al quinto posto.

Vado: Luppi; Gulli, Gallotti, Tissone, Vavassori (76′ Alberto); Taddei, Sampietro, Lala (88′ Dagnino); Boiga, D’Antoni (82′ Valenti), Corsini (80′ Bacigalupo). A disposizione: Ghizzardi, Favara, Bacigalupo, Dagnino, Ravera, Chicchiarelli, Valenti, Alberto, Risso. Allenatore: Tarabotto.

Hsl Derthona: Teti, Gualtieri, Tordini (61′ Cirio), Lipani, Magnè, Emiliano, Concas, Manasiev (59′ Gueye), Spoto, Varela, Nsingi (54′ Kanteh). A disposizione: Rosti, Negri, Cirio, Maggi, Maione, Kanteh, Mutti, Draghetti, Gueye. Allenatore: Pellegrini.

Arbitro: Vacca di Saronno.