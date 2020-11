Ambulanti in piazza Duomo ad Alba: non si ferma la protesta in Piemonte

Alba – Dopo quella di Asti siamo alla protesta di Alba. Gli ambulanti gridano la loro disperazione causata dal blocco dei mercati non alimentari disposto dall’ultimo Dpcm per le regioni scivolate in zona rossa. “Abbiamo i magazzini colmi di merce invernale – spiega Manuela Songia, vicepresidente territoriale Fiva con delega al mercato di Alba – che non possiamo vendere sui nostri banchi all’aperto, mentre i supermercati possono tranquillamente farlo al chiuso. È un’assurdità, un’ingiustizia. Chiediamo semplicemente di poter lavorare, rispettando distanze, contingentamenti, igienizzazioni e spostamenti, così come abbiamo fatto in primavera, senza creare assembramenti”. Qualcuno spiega: “Se perdo dicembre, che con Natale vale il 30% del fatturato di tutto l’anno, a gennaio non avrò più la forza di riaprire. Non vogliamo sussidi, vogliamo solo lavorare”. Ma siccome i nostri politici per un buon 50% (i Grillini sono al 70%) non hanno mai lavorato nella loro vita, il messaggio finirà nel vuoto perché quello dei lavoratori è un linguaggio a loro sconosciuto.