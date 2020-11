Covid19: morta l’undicesima suora tortonese

Tortona – È mancata oggi, domenica 15 novembre, a Villa Charitas, la casa delle suore Sacramentine non vedenti di Don Orione, Suor Maria Teresa Ribet, 85 anni di Cuneo, consacrata nel 1959. Apparteneva alla Provincia Mater Dei (Italia, Romania e Spagna). C’è da dire che le suore del convento sono tutte positive, tranne una. Saranno curate nel convento dal personale Usca. Suor Maria Teresa aveva delle patologie pregresse e le sue condizioni sono precipitate all’improvviso. Questa mattina (domenica) è stata chiamata la Guardia medica che ha fatto intervenire il 118, ma ormai per la sorella non c’era più niente da fare. A marzo era morta all’ospedale di Tortona sua sorella, suor Maria Annetta Ribet. Era stata ricoverata con altre consorelle della Casa Madre della Congregazione. Suor Maria Teresa è l’undicesima religiosa morta a Tortona, dopo suor Maria Bernarda, al secolo Marianna Laudi, nata a Farno, Ascoli Piceno, 85 anni, di cui gli ultimi 59 trascorsi nella Famiglia Orionina, deceduta il 5 maggio scorso.