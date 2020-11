Due rom sorprese a rubare in un negozio cinese sono state bloccate, fermate e denunciate dai titolari

di Max Corradi – Chi scrive è stato in Congo e ha conosciuto abbastanza bene la realtà di quella zona. Era il 2010 e i cinesi stavano comprandosi l’Africa (forse oggi ne hanno comprato metà) e tentavano di far lavorare i nativi ma, mentre un cinese lavora fino allo sfinimento 10/14 ore al giorno un congolese ne lavora 4 poi si deve riposare altrimenti diventa irascibile. E ai cinesi questa roba non piace per cui hanno scalzato i nativi e fanno tutto loro. E i neri vengono tutti in Italia. Fatalità vuole che ieri sera a Roma due giovani rom abbiano rubato degli oggetti in un negozio cinese, ma i titolari se ne sono accorti per cui all’uscita hanno fermato le due rom invitandole a tirar fuori la roba nella borsa, trovando gli oggetti rubati. Le due rom sono scappate ma la cinese le ha raggiunte e le ha frustate, quindi ne ha bloccata una mentre suo marito ha chiamato i carabinieri. Capisco quei cinesi che lavorano continuamente e che non sopportano chi non fa praticamente niente ma ruba l’unica fonte di guadagno frutto del loro lavoro.

Vedere Video sotto

