Il Covid e l’Italia a colori, ma la situazione migliora e le percentuali sono ridicole: cosa sta succedendo davvero?

Roma – L’Italia a colori sta migliorando. Lo dicono gli esperti del governo che registrano un indice di trasmissione che scende da 1,7 a 1,4. I ricoveri in terapia intensiva rallentano per il quarto giorno consecutivo anche se il numero totale dei contagi rimane alto. Anche i morti sono in lieve flessione. Rallentano anche i positivi sui tamponi effettuati. Secondo i dati non si esclude che qualche regione come la Lombardia e il Piemonte possa sperare di veder migliorare la propria “classifica” da rosso ad arancione o addirittura a giallo, magari già da venerdì prossimo se l’andamento dell’Rt si confermasse in calo. Al contrario si guarda con qualche preoccupazione per esempio al caso del Lazio, che da qualche giorno fa registrare un’ulteriore crescita dei contagi. Tuttavia i numeri – e quelli non sbagliano – ci dicono che non siamo di fronte ad un’epidemia incontrollabile. Basta guardare la tabella sotto elaborata sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile. Le percentuali sono ri-di-co-le. C’è pertanto da porsi veramente la domanda: perché intasare gli ospedali, ignorando i malati gravi di tumore, di cuore, di epatite e di altre malattie ben più pericolose del Covid19 – che, vogliamo ricordarlo, non ammazza nessuno ma aggrava solo patologie preesistenti – quando lo si potrebbe curare in casa, assistiti dal medico di famiglia, assumendo – per esempio – i farmaci indicati nell’immagine a destra?

Perché non si trova la clorochina? Perché?

Perché i medici di famiglia non si muovono? Perchè?

C’è per caso qualcuno che ci può spiegare cosa sta succedendo visto che ci siamo posti la domanda più volte su questo giornale?

Perché, se nessuno ce lo spiega, c’è qualcosa che non quadra davvero. E noi di Alessandria Oggi non siamo nati ieri.

Non scherziamo per favore. La mortalità è molto bassa mentre i guariti son quasi il 36% dei contagiati. Quindi le guarigioni sono moltissime. Perché allora paralizzare gli ospedali italiani per una patologia che si può curare nel 95% dei casi nella propria abitazione assistiti dal medico di famiglia.

Perché paralizzare l’Italia col rischio di farla fallire?

Le nostre domande sono semplici, dirette e precise, e attendono risposta. Ora!

Grazie.