Lu Monferrato – La Luese è in lutto. Stamane si è spento all’ospedale Santo Spirito di Casale Bruno Marini, presidente del club calcistico gialloblu, ricoverato da alcuni giorni per una broncopolmonite. Ottantaquattro anni, Bruno Marini era alla guida della Luese dal giugno 2019 quando era subentrato a Sergio Viganò. Marini era impegnato in molte associazioni del paese, fino alle scorse settimane anche attivo nel suo laboratorio di fabbro. Lascia Maria Rosa e i figli Massimo e Raffaella.