L’Alessandria attacca, gioca e vince

Alessandria (Alessandria 2 – Piacenza 0) – Pronto riscatto doveva essere e pronto riscatto è stato. L’Alessandria torna alla vittoria battendo, domenica pomeriggio al “Moccagatta”, per 2-0, doppietta di Arrighini, il Piacenza nel match valido per l’undicesima di andata del campionati di calcio di serie C girone A.

Una vittoria che ridà convinzione ad un gruppo che pareva essersi un po’ smarrito nel match infrasettimanale con l’Albinoleffe perso per 2-0.

Gregucci ripropone Cosenza dopo quattro gare in panchina. Torna titolare anche Bellodi. A destra di nuovo Parodi dall’inizio, in mezzo Castellano. Eusepi – Arrighini coppia d’attacco scontata.

Nel Piacenza mister Vincenzo Manzo riprende il suo posto in panchina dopo 35 giorni e insiste con il 4-3-1-2.

La cronaca.

Al 7′ la difesa del Piacenza respinge la conclusione di Arrighini, dopo una bella azione di Celia.

All’ 11′ l’Alessandria effettua il primo cambio: Prestia fuori per problema muscolare, dentro Blondett. Cosenza va al centro. Il nuovo entrato si piazza a sinistra e Bellodi a destra.

Al 22′ occasione per i Grigi: Castellano dalla bandierina di sinistra, il colpo di testa di Eusepi passa un metro sull’incrocio.

Al 37′ Grigi ancora vicini al gol: destro secco di Casarini dal limite, Vettorell respinge. riprende Blodett in sforbiciata, la difesa respinge.

Al 42′ Alessandria in vantaggio: Pisseri la mette lunga per Casarini, che lancia millimetrico Arrighini. Il giocatore prende il tempo a Bruzzone e con un diagonale infila Vettorel.

Al 46′ brivido per l’Alessandria con Pisseri che alza sulla traversa la conclusione di Gonzi, lanciato da Corradi.

Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per l’Alessandria.

Nella ripresa, al 12’, due cambi per l’Alessandria: dentro Rubin e Suljic, fuori Celia e Castellano.

Al 15′ Eusepi controlla bene la palla tra due avversari e, dai 35 metri, vede il portiere fuori dai pali e cerca il pallonetto. Sfera fuori di poco.

Al 19’ raddoppio dell’Alessandria: Rubin controlla e mette in area avversaria una palla con il contagiri per la girata di testa vincente di Arrighini.

Al 34′ ultimi due cambi per l’Alessandria: Stijepovic e Chiarello per Arrighini e Di Quinzio.

La partita, poi, prosegue senza episodi degni di nota con l’Alessandria brava ad amministrare il doppio vantaggio e, dopo 3’ di recupero, l’arbitro Di Cairano fischia la fine del match.

I Grigi salgono a quota diciassette punti al quarto posto assieme a Pro Vercelli e Pro Sesto.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Cosenza, Prestia (11’pt Blondett), Bellodi; Parodi, Casarini, Castellano (12′ st Suljc), Di Quinzio (34’st Chiarello), Celia (12’st Rubin); Arrighini (34’st Stijepovic), Eusepi. A disp.: Crisanto, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa. All.: Gregucci.

Piacenza (4-3-1-2): Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Renolfi; Pedone (17’st Corbari), Palma, Galazzi (26st Maritato); Corradi (17’st Siani); Lamesta (30’st Ballarini), Gonzi (26′ D’Iglio). A disp.: Anane, Martimbianco, Miceli,Losa, Saputo, Babbi, Ghisleni. All.: Manzo

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Gol: pt 42′ Arrighini; st 19′ Arrighini

Ammoniti: Pedone e Blondett per gioco falloso

Corner: 6-2

Recuperi: 3+3.

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.