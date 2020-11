Non abbiamo spazio in Italia, i nigeriani ci sfrattano con la violenza e noi dove andiamo?

Bari (da Dritto e Rovescio) – Il fenomeno descritto dal servizio è noto negli Usa da decenni col nome di ‘white flight”, la fuga dei bianchi, man mano che un quartiere attira popolazioni non bianche. È un fenomeno che si avvita su se stesso e poi lascia indietro chi non può permettersi la fuga: anziani e poveri. Ora sta avvenendo anche in Italia. Solo che qui da noi non possiamo fare come gli americani: non c’è abbastanza spazio dove fuggire. Ma non tutti i mali vengono per nuocere perché il punto di rottura arriverà molto prima. Anche i regolari, quando sono troppi, sono un problema. E anche una minaccia esiziale alla nostra sopravvivenza come popolo. E poi dobbiamo combattere tenendo presente che chi non sa portare le proprie armi finirà per portare quelle degli altri.

Guardate come siamo ridotti Italia: video sotto.