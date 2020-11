Washington (Ansa Usa) – “Sono state elezioni truccate – twitta Trump e assicura – vinceremo noi. Joe Biden ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla. Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate”. Per tutta risposta Twitter continua a censurare tutti i cinguettii in cui Trump denuncia elezioni truccate. “Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse”, si legge nell’avviso della piattaforma su ciascuno di questi tweet.