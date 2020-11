Cede ponteggio, un muratore all’ospedale

Basaluzzo – Stamane in Via Francavilla all’incrocio con Via Roma, in pieno centro, è crollato un ponteggio allestito all’esterno di una casa rurale in ristrutturazione. Due muratori della ditta Zuccotti di Basaluzzo che si occupa dei lavori sono rimasti feriti, di cui uno gravemente con fratture multiple ed escoriazioni in tutto il corpo. È stato ricoverato al San Giacomo di Novi. Solo qualche escoriazione per l’altro. Fortunatamente al momento del crollo non passa nessuno per la strada. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri oltre al personale Spresal dell Asl.