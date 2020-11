Pallacanestro: il Casale vicinissimo all’ingaggio dello statunitense Corban Collins

Casale Monferrato – Nuovo arrivo in casa JB Monferrato in vista dell’imminente inizio del campionato di serie A, confermato per domenica 22 novembre. Il club cestistico casalese sarebbe, infatti, vicinissimo all’ingaggio della guardia statunitense Corban Collins, 26 anni, che andrebbe a colmare l’assenza di Lucio Redivo. Il cestista argentino, causa infortunio, è ormai lungodegente e dovrebbe stare fuori ancora per una quarantina di giorni. Collins nella passata stagione di serie A ha vestito le canotte di Cantù e Treviglio.