Tiro con l’Arco: per l’alessandrino Panico Oro a Lodi

San Martino in Strada (Lodi) – Ancora una buona prova per gli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria. A San Martino in Strada, in provincia di Lodi, lo scorso fine settimana Federico Panico è salito sul gradino più alto del podio conquistando l’oro, nella categoria Arco Olimpico Paster Maschile, al IV Trofeo “Torrione”, gara interregionale indoor a diciotto metri alla quale hanno partecipato più di 100 arcieri.

Panico ha superato tutti con 561 punti.