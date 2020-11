Un imprenditore su Twitter: “Conte, sei un bugiardo” (Video)

Il compito essenziale del giornalista è descrivere la realtà attuale. E la realtà oggi è fatta di Covid19 che dopo nove mesi – NO – VE ME – SI – non si è ancora capito che cos’è e sta paralizzando l’Italia, e di un governo di gente che non riusciamo più a definire dato il disastro assoluto in cui versa lo Stato. Ma c’è qualcuno che ha trovato un aggettivo per Conte: “Bugiardo”. Si tratta di un imprenditore milanese che ha postato su Twitter un video in cui dice quello che pensa, e che noi, proprio perché il giornalista descrive la realtà attuale, pubblichiamo.

Da ascoltare. Conte ha mentito per l'ennesima volta, non avevamo dubbi. Imprenditore umilia Conte: "Sei un bugiardo, un incapace. Non è arrivato nessun aiuto "Ristori" il 15 novembre come da te promesso. Ci hai distrutto. Hai ridotto l'Italia come il Venezuela." #RadioSavana pic.twitter.com/TSVIBtlPJA — RadioSavana (@RadioSavana) November 16, 2020