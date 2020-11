Anticipata a sabato la partita col Renate

Alessandria – L’Alessandria giocherà sabato, anziché domenica, il match con il Renate, sfida valida per la dodicesima di andata del campionato di calcio di serie C girone A ed in programma allo stadio “Città di Meda”. A comunicarlo è stata, nei giorni scorsi, la Lega Pro.

La decisione è stata presa a seguito dell’intesa tra le due società che già nella passata stagione avevano disputato al sabato il loro confronto diretto in Brianza. Fischio d’inizio alle 15.