Cia ha lasciati “Il Bisca” fondatore della Ronzonese

Casale Monferrato – Un altro pezzo di storia del calcio della provincia di Alessandria che se ne va. È morto ieri, all’età di 72 anni, Antonio Biscalchin, meglio conosciuto come “Il Bisca”, uno degli storici dirigenti della Ronzonese, club calcistico di Casale Monferrato che lui stesso aveva contribuito a fondare negli anni ’70. Molti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social da parte dei tanti giocatori di calcio che, in quasi cinquant’anni di storia, hanno calcato il campo di via dei Mulini a Casale.