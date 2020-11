Manifestazioni al Nord contro i Dpcm di Conte (Video)

Milano – “Non ci arrenderemo mai” diceva il grande Winston Churchill che, infatti, non s’è arreso e ha sconfitto Hitler e i nazisti. E “Non ci arrenderemo mai” gridano e scrivono sugli striscioni gli italiani che non vogliono perdere la loro libertà messa all’angolo in modo subdolo da Giuseppe Conte & C. anche e soprattutto con gli anticostituzionali Dpcm. Video sotto spettacolare.

Alcuni italiani non si arrendono. Patrioti contro lockdown e governo Conte illuminano le città della Lombardia. Restiamo uniti, scriveremo la storia. #RadioSavana pic.twitter.com/JTxOg0K8YM — RadioSavana (@RadioSavana) November 17, 2020