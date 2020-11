da Prefettura Alessandria: riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Emergenza epidemiologica: controlli sul rispetto delle norme e dei divieti di assembramento Monitoraggio della situazione nelle RSA Industrie chimiche a rischio: focus sulle comunicazioni in emergenza Situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Città di Valenza.

Si è tenuta nella mattinata del 17 novembre, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato:

il Sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco,

il Presidente della Provincia Baldi,

il Questore Morelli,

il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Rocco,

il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Pucciarelli,

il Sindaco di Valenza, Oddone.

Durante l’incontro sono stati innanzitutto valutati gli esiti delle mirate attività di controllo circa il rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica, poste in essere dopo l’entrata in vigore del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre che ha posto il Piemonte nella cosiddetta “zona rossa” soggetta a particolari restrizioni.

Gli intervenuti hanno dato atto dei numerosi controlli svolti anche durante il fine settimana, in collaborazione tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale. Tali attività hanno permesso di constatare che la maggioranza della popolazione e dei pubblici esercizi si è attenuta alle vigenti normative e non sono stati segnalati fenomeni di particolare rilevanza. È stata comunque decisa la prosecuzione dei controlli, tenuto conto della delicata situazione del territorio sotto il profilo sanitario.

In relazione alla situazione delle RSA, particolarmente esposte al rischio di contagi a causa della fragilità degli ospiti e già interessate dall’insorgenza di alcuni focolai, proseguirà un attento monitoraggio attraverso le Autorità sanitarie locali e l’Arma dei Carabinieri, nelle componenti territoriali e del NAS, anche in vista della riunione della Cabina di Regia che verrà convocata nei prossimi giorni dal Presidente della Provincia.

Per quanto riguarda le industrie chimiche a rischio di incidente rilevante, il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia, Coffano, ha riferito circa l’evento occorso nella mattinata di ieri, 16 novembre, presso lo stabilimento “Solvay” di Alessandria – Spinetta Marengo. Pur sottolineando la rilevanza esclusivamente interna dell’incidente, è stata decisa l’effettuazione a breve di un incontro tra gli Enti competenti e la Società per affinare ulteriormente le comunicazioni anche nei confronti della popolazione, sulla base del vigente Piano di emergenza esterna approvato dalla Prefettura.

Infine, il Sindaco di Valenza ha riferito circa la situazione di disagio della Città derivante non solo dalle restrizioni imposte alle attività commerciali – che si ripercuotono in particolare sul comparto orafo – ma anche dalla recente recrudescenza di episodi di criminalità diffusa e vandalismo che preoccupano la popolazione. A tale proposito, i Responsabili delle Forze di Polizia hanno assicurato la massima collaborazione ai fini dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale ed è stata altresì valutata l’opportunità di effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.