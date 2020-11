Pallacanestro: rinnovata l’adesione del Bertram Derthona al progetto didattico-sportivo Studente-Atleta

Tortona – Si rinnova anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla diffusione del Covid-19, lo “studente-atleta”, progetto sportivo rivolto ai giovani più meritevoli a cui il Derthona Basket ha aderito già lo scorso anno con più di venti ragazzi e coinvolgendo oltre dieci Istituti scolastici della provincia di Alessandria e della città di Voghera.

Obiettivo: portare studenti e atleti a ripensare il modo di vivere la propria attività.

“Si tratta di un progetto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che, insieme al CONI, mira a promuovere la sinergia tra scuola e società sportive per favorire i ragazzi nella buona riuscita di entrambe le attività – ha spiegato Tommaso Della Godenza, Responsabile della foresteria del Bertram Derthona, che lo scorso anno ha partecipato alla presentazione del progetto dedicato ai Tutor Sportivi e che rimane il coordinatore dell’attività per la società – riteniamo che, anche in questa situazione di difficoltà, la risposta dei nostri ragazzi potrà essere positiva, perché il progetto consente loro di avere un ulteriore appoggio per meglio riuscire sia nello sport che nella scuola. Il trait d’union tra MIUR e CONI è la IUL, che mette a disposizione degli strumenti che agevolano il lavoro di professori e ragazzi”.

Dunque il Derthona Basket promuoverà il progetto tra i suoi atleti anche in questa stagione, con l’obiettivo di agevolarli e metterli nelle condizioni migliori per coniugare l’attività scolastica con quella sportiva.