Prestia acciaccato, fermo per due settimane

Alessandria – Dovrà stare lontano dai campi almeno due settimane Giuseppe Prestia, difensore dell’Alessandria che domenica, durante il match con il Piacenza, è dovuto uscire anzitempo per problemi muscolari. L’ecografia a cui il giocatore è stato sottoposto ieri per valutare l’entità del problema che domenica lo ha costretto a lasciare il campo dopo soli 12 minuti, ha, fortunatamente, escluso lesioni. Il referto parla di “sovraccarico ai flessori” della gamba sinistra. Le condizioni del giocatore saranno nuovamente valutate in settimana: difficile dire se potrà essere disponibile per la trasferta a Meda, sabato, contro la capolista Renate. Più probabile che torni in campo per il derby con la Pro Vercelli, in programma domenica 29 novembre. Contro il Renate mister Gregucci ritroverà Scognamillo, che ha scontato la squalifica, Mentre Blondett è in diffida dopo il cartellino contro il Piacenza. Intanto la truppa in maglia grigia ha ripreso ieri gli allenamenti al centro Michelin di Spinetta Marengo.