Addio a Germano Zeppa ex vicecomandante dei vigili e amico del Museo della Gambarina

Alessandria – Stamane si è spento per un attacco cardiaco Germano Zeppa, 85 anni, originario di Valmacca, ex vicecomandante dei Vigili Urbani di Alessandria. Zeppa era molto noto e stimato in città per l’indimenticabile ruolo istituzionale svolto durante l’alluvione del 1994 dove si spese in prima linea per aiutare la popolazione. Era grande sostenitore del Museo Etnografico della Gambarina e in molti lo ricordano nei panni del fabbro, professione appresa da padre, durante la mostra degli Antichi Mestieri. I funerali si terranno sabato 21 novembre 2020 alle ore 9.30 nella chiesa della Madonna del Suffragio.