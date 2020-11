Cinghiali in autostrada, la foto fa il giro del web

Asti (Ansa) – Una famiglia di cinghiali, in fila, sull’autostrada Torino-Piacenza all’altezza dell’uscita di Asti. È la curiosa fotografia immortalata da un automobilista che sta facendo il giro del web. Tanti i commenti sui social, che puntano l’attenzione sulla presenza sempre maggiore degli ungulati a ridosso delle città e sui danni che questi animali provocano all’agricoltura. Lo scorso primo ottobre, sull’autostrada A26 tra i caselli di Biandrate e Romagnano Sesia, due uomini sono morti e un altro è rimasto ferito su un’auto che è uscita di strada dopo essersi scontrata con un branco di cinghiali. Per fortuna stavolta niente incidenti. Infatti l’autore della foto ha chiamato Polstrada che è subito intervenuta mettendo in sicurezza la zona.