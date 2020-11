Da Rotary Club Gavi-Libarna: la prevenzione sanitaria “coi baffi”

Quest’anno sui giornali campeggia la fotografia di Umberto Pellizzari, più volte campione mondiale di immersioni in apnea, con un gran paio di baffi e un’espressione accattivante per dare risalto all’invito a fare prevenzione per i tumori maschili. Nel nostro territorio gira una locandina con due figure: un giovanotto coi baffi neri, accanto ad una giovane sorridente che lo incoraggia a fare prevenzione, con una visita urologica a 40 anni, senza paura e con convinzione. Bene, la Commissione Salute e il Rotary Club Gavi Libarna, vogliono aggiungere qualcosa in più a questo appello agli uomini, affinché inizino a fare prevenzione in modo corretto, con particolare riferimento a chi ha fra i propri familiari qualcuno con tumore della prostata, oppure se ha sintomi urologici recenti e abita nei Comuni del Distretto sanitario di Arquata Scrivia (Serravalle Scrivia, Gavi, Arquata Scrivia., Vignole e Borghetto Borbera, Cabella Ligure), può andare a Novi Ligure, in Via Felice Cavallotti 136, Laboratorio Analisi S.Maria dove può fare gratuitamente il prelievo per determinare il valore del Psa, da portare al proprio medico di famiglia, insieme al quale decidere il da farsi. È una grande opportunità, di questi tempi, per riprendere in mano la situazione della propria salute. E resta a disposizione degli uomini fino alla fine del 2020. Nella locandina ci sono tutte le informazioni necessarie. La trovate sui giornali, sui social, nelle farmacie.