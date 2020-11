Internet non va, niente lezioni a distanza

Castelletto d’Orba – In paese internet funziona male e gli studenti hanno qualche problema per le lezioni a distanza. Anche il sindaco Mario Pesce è consapevole del disagio ma declina le proprie responsabilità in quanto ricorda che la fibra ottica, prevista per quest’anno, sarà installata entro il 2021, se va bene. A Castelletto le prime iniziative sul digitale risalgono a vent’anni fa con l’adsl free in piazza, però la parte bassa del concentrico non è coperta da segnale, per cui servirebbero uno o più ripetitori per coprire tutto il territorio comunale. Le aziende interpellate non sono particolarmente interessate ad intervenire perché ci sono pochi utenti. Per gli stessi motivi anche il passaggio alla fibra ottica è in ritardo. Nel frattempo i genitori chiedono di far tornare i figli in classe data l’assenza del servizio a distanza per cui si prospetta l’ipotesi di sospendere le lezioni in smart working in quanto, in caso di divario digitale, il Dpcm prevede eccezioni.