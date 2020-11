Pallacanestro: è ufficiale, Collins approda a Casale

Casale Monferrato – La JB Monferrato ha ufficialmente comunicato, oggi pomeriggio, di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Corban Collins, guardia di 26 anni che andrà a colmare il vuoto lasciato dall’argentino Lucio Redivo, ormai lungodegente causa infortunio, in vista dell’imminente inizio del campionato di basket di serie A 2020-2021 che prenderà il via domenica 22 novembre.

Nativo del North Carolina, Collins muove i suoi primi passi nella pallacanestro alla Arden Christian School. Come college, inizialmente sceglie Louisiana State, ma dopo appena una stagione si trasferisce a Morehead State University. Per il suo ultimo anno cambia ancora college, scegliendo Alabama State.

Si dichiara eleggibile al Draft NBA, ma non è scelto, quindi si trasferisce in Europa, più precisamente in Germania dove gioca con i Kirchheim Knights con 17.1 punti di media nella sua stagione da rookie.

La stagione successiva si trasferisce in Svezia, giocando a Lulea ed esordendo anche in una competizione continentale, le qualificazioni di FIBA Europe Cup.

La scorsa stagione il primo approdo in Italia, dove è scelto dall’Acqua San Bernardo Cantù, squadra con cui viaggia a 6.8 punti di media. A metà anno però, si trasferisce in Serie A2 con la maglia di Treviglio, dove in 9 partite giocate, prima dell’interruzione del campionato, ha viaggiato a 19.1 punti di media con il 38% da tre punti.